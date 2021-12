AB Inbev et Alken-Maes ont déjà annoncé une hausse imminente qui pourrait s’élever à 10 %.

Depuis plusieurs mois, tout augmente. Et après l’essence, l’énergie ou encore les fruits et légumes, la bière va aussi en faire les frais. AB Inbev et Alken-Maes ont déjà annoncé une hausse des prix dans les mois à venir. On parle en moyenne de 1 centime par verre de 25 centilitres pour un fût Jupiler ou Stella vendu aux restaurants et cafés. Une hausse qui va aussi s’appliquer aux supermarchés, cette fois de 2 centimes par bouteille de 25 centilitres, selon les données fournies par AB Inbev. Du côté d’Alken-Maes, on ne donne aucun chiffre, en évoquant simplement une hausse des prix "à court terme".

(...)