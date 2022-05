Si vous avez l’habitude de sillonner la France en empruntant les routes départementales, vous connaissez, vous êtes peut-être même friands de ces restaurants où vous vous arrêtez un peu au hasard et dont non seulement vous ressortez avec la banane mais dont vous conservez soigneusement l’adresse pour y revenir et/ou la refiler à vos amis. Située au bord de la chaussée de Louvain, à deux pas de la superbe forêt de Meerdael et la frontière certes linguistique mais pas gastronomique, la Brasserie d’Adèle renaît à Beauvechain. Les habitants de la région connaissent depuis belle lurette cet endroit qui a vu défiler plusieurs enseignes. Depuis octobre 2021 (un timing… audacieux), Eddy Paquay et Sandra font de ce resto un rendez-vous où les amateurs de bonne cuisine aiment se retrouver.