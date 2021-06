L’Euro 2021 déchaîne les passions avant même d’avoir commencé, et tous les coups marketing sont bons pour surfer sur la vague. Après de nombreuses marques et sponsors, c’est la Loterie Nationale qui s’y met. C’est simple, 500.000 euros seront ajoutés à la cagnotte du Lotto à chaque victoire des Diables. “Que l’on soit un grand fan de foot ou un simple supporter des Diables, tout le monde attend avec impatience ce grand rendez-vous que représente l’Euro 2020 pour notre génération dorée. La Loterie Nationale l’a bien compris et a décidé de rendre les matchs des Diables Rouges encore plus excitants. La Loterie Nationale a décidé d’ajuster son jeu phare Lotto à la hauteur de l’évènement. Ainsi, à chaque victoire des Diables Rouges, c’est 500.000 € en plus qui seront ajoutés dans le Jackpot Lotto du tirage qui suit. Par exemple, si les Diables Rouges gagnent contre la Russie le samedi 12 juin, il y aura alors 500.000 € en plus dans le Jackpot Lotto du mercredi 16 juin”, indique la Loterie Nationale.

Et ce n’est pas tout, des cadeaux seront aussi offerts aux joueurs, mais pas seulement. “Des actions spécifiques sont également prévues afin de préparer les supporters à gagner et à inonder les rues du pays de noir-jaune-rouge. Les membres du Club de la Loterie Nationale qui joueront au Lotto dans un point de vente recevront gratuitement une housse pour selle de vélo afin de porter fièrement nos couleurs. À l’heure actuelle, le Club de la Loterie Nationale compte plus de 700.000 membres. Un kit du parfait supporter sera également distribué à toutes les personnes habitant dans des rues évoquant la victoire des Diables (rue de la Victoire, rue de Diable, avenue Dries, etc.)”