Fondée en 1960 à une époque où les campagnes se dépeuplaient, la Cantina Tollo est aujourd’hui un acteur-clé de la région des Abruzzes dans le centre de l’Italie, à hauteur de Pescara, face à la mer Adriatique.

Ses 800 membres cultivent plus de 2 700 hectares de vignobles qui donnent naissance à une vaste gamme de vins que l’on trouve facilement dans nos supermarchés. Cantina Tollo est présente dans tous les pays de l’Union européenne et exporte plus de 35 % de sa production, avec une attention particulière pour les marchés émergents que sont la Russie, l’Inde et la Chine.

Depuis ses débuts, la coopérative a investi dans des variétés indigènes typiques de la région telles que le Montepulciano rouge, le Trebbiano blanc, le Pecorino, le Passerina ou le Cococciola, traditionnellement cultivés en pergola.