Après avoir établi sept adresses dans notre pays, elle va franchir la frontière avec une première ouverture en France.

A l’heure où les relations franco-belges se chamaillent gentiment autour de l’Euro de football, opter pour l’Hexagone avec un produit estampillé noir-jaune-rouge, c’est osé. Néanmoins, la recette de Be Burger ne va pas s’arrêter à ces mesquineries. Depuis six ans, elle mise sur des recettes de burgers à l’inspiration de villes du monde entier. L’emplacement du premier Be Burger français ne dérogera pas à la tradition. Le centre historique de Lille, proche de chez nous, a été choisi pour cette arrivée. Dans la rue de Gand, dans un bâtiment classé sur trois étages donnant sur une rue rendue piétonne en été et donc pouvant profiter d’une belle terrasse, la dizaine d’employés préparera également des burgers régionaux totalement inédits et uniquement disponibles à Lille. Le célèbre maroilles ne devrait pas être loin...

Côté belge, deux nouvelles adresses vont voir le jour : à Dilbeek mais aussi en plein cœur de Bruxelles avenue de la Toison d’Or à l’endroit délaissé par l’ancien bar Victoria.