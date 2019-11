Après Burger King, Five Guys ou KFC, c'est un autre géant américain qui pourrait bientôt ouvrir en Belgique. D'après De Tijd, qui cite la revue spécialisée néerlandaise RetailTrends, Dunkin' Donuts envisagerait l'ouverture d'une première enseigne belge dans les prochains mois, probablement à Anvers.

L'annonce a été faite par Roberto Fava, l'un des responsables de la franchise qui a implanté la marque aux Pays-Bas, où on compte désormais 22 établissements. "L'objectif est d'ouvrir dans les quatre ou cinq prochaines années environ dix enseignes par an", a précisé Fava. Soit six ouvertures aux Pays-Bas et quatre en Belgique chaque année. D'après ces calculs, il pourrait donc y avoir "une vingtaine de Dunkin' Donuts en Belgique".

Mais De Tijd se montre toutefois prudent, rappelant que ce n'est pas la première fois qu'on prête à la chaîne de beignets des envies d'envahir la Belgique. Or, jusqu'ici, ces grands projets n'ont jamais été suivis par un développement concret.