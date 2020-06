La consommation annuelle mondiale de poisson s'élevait en 2018 à 20,5 kilos par personne, un record, a révélé l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans son rapport annuel.

Ce chiffre "devrait augmenter dans les dix prochaines années, ce qui montre bien le rôle essentiel de ce secteur pour l'alimentation et la sécurité nutritionnelle dans le monde", indique la FAO dans l'édition 2020 de son rapport sur la "Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture".

L'agence des Nations unies souligne que pour des pays comme le Bangladesh, le Cambodge, la Gambie, le Ghana, l'Indonésie, la Sierra Leone, le Sri Lanka et "plusieurs petits États insulaires en développement (PEID)", la consommation de poisson représente "plus de la moitié" de l'apport en protéines animales.

La production mondiale de poisson a été d'environ 179 millions de tonnes en 2018, dont 46 pour cent issus de l'aquaculture, pour une valeur mondiale totale estimée à 401 milliards de dollars américains. La Chine est le principal producteur et exportateur de poisson au monde.

La production consommée dans l'alimentation des humains représente 156 millions de tonnes.

La surpêche est signalée comme un problème pour plus d'un tiers des stocks de poissons, et a été particulièrement grave dans la Méditerranée et la mer Noire, ainsi que dans le sud-est du Pacifique et le sud-ouest de l'Atlantique. Toutefois, la surpêche du thon aurait diminué de manière significative.

Selon la FAO, l'impact de la pandémie de coronavirus a provoqué une diminution des activités de pêche d'environ 6,5 pour cent du fait des restrictions et de la pénurie de main-d'œuvre causées par l'urgence sanitaire.

"Dans certaines régions de la mer Méditerranée et de la mer Noire, plus de 90 pour cent des pêcheurs artisanaux ont dû cesser leur activité parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs prises et, à cet arrêt, est venu s'ajouter bien souvent une chute des prix", détaille encore le rapport.