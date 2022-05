A l’heure de présenter ses résultats annuels, le groupe AB Inbev avait le sourire. Et pour cause, les ventes progressent et ont atteint, en mars, leur niveau d’avant-crise dans le secteur de l’Horeca. Le groupe brassicole entend bien poursuivre cette croissance, en misant notamment sur une forte présence sur les festivals cet été. AB Inbev sera présent sur pas moins de 125 événements à travers le pays, là aussi en forte hausse par rapport à 2019. Et ce n’est pas tout puisque si la consommation dans l’Horeca retrouve des couleurs, elle ne semble pas se faire au détriment des ventes dans la grande distribution pour AB Inbev, qui enregistre là aussi une augmentation de sa part de marché en valeur.

C’est notamment le segment "premium" du portefeuille de marques du brasseur qui lui a permis de réaliser ces excellentes performances, non seulement en Belgique, mais aussi à l’étranger.

Et parmi les locomotives du groupe, on retrouve une certaine… Corona, dont les ventes ont grimpé de 14,1 %. Stella Artois (+11,5 %) a également très bien performé, tandis que Budweiser n’a pas connu pareil succès, notamment en raison de la prolongation des mesures de restrictions liées au Covid en Chine.

Au cours du premier trimestre de cette année, l’ensemble des marques du groupe ont connu une croissance de 2,8 %, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires a même augmenté de 11,1 %, en partie grâce à la hausse des prix, le brasseur répercutant la hausse des coûts sur les clients et se concentrant davantage sur les marques haut de gamme plus chères. Par hectolitre, la société a gagné 7,8 % de plus.

Mais tout n’est pas pour autant rose pour le brasseur. En effet, la marge est en régression (de 34,7 % à 33,9 %) et le bénéfice net est passé de 842 millions à 471 millions.