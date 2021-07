La couette offre un sentiment de protection, veille à la température corporelle idéale, et favorise l’endormissement. Un accessoire à choisir avec le plus grand soin pour des nuits réparatrices. La Compagnie du Lit vous dit tout sur la couette idéale.

Le lit est le refuge ultime : celui où l’on se ressource, où l’on s’apaise et où l’on recharge ses batteries pour s’assurer de petits matins heureux. Pour un sommeil d’or, la combinaison sacrée est quadruple : matelas – sommier – oreiller – couette.

Des nuits tranquilles

Une bonne couette apporte un confort douillet, stabilise la température du corps, évite les courants d’air, accroît la sensation de bien-être et accélère l’endormissement.

Le premier critère, lors de l’achat d’une couette, est de choisir un modèle adapté à la température de la chambre. En cas d’écarts importants lors du changement de saison, l’usage de deux couettes avec des grammages correspondant est préconisé.

Si vous êtes un adepte de la couette légère, privilégiez un faible grammage à base de fibres creuses ou de bambou. Ce type de couette est principalement adapté aux chambres chaudes et aux saisons estivales.

En revanche, si vous aimez cocooner, privilégiez les couettes à fort grammage et de composition naturelle (duvet de canard et d’oie). Plus le grammage est important, plus la couette sera lourde mais pas forcément chaude.

