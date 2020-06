Sport, jardinage et nettoyage : les trois passions belges durant le confinement.

Les e-commerçants font sans conteste partie des grands gagnants de la crise du coronavirus. Outre une clientèle qui grossit d’année en année, le confinement a poussé 17 % des Belges à commander en ligne pour la première fois. Et ils sont nombreux aussi à avoir adopté le commerce en ligne, 30 % déclarant qu’ils achèteront désormais régulièrement en ligne, selon Comeos.

Le site de vente flash Veepee a d’ailleurs observé clairement les tendances liées au confinement, avec une explosion des articles de sport (+ 445 %), de nettoyage (+ 271 %) et de jardinage (+ 267 %). Ainsi, plus d’un Belge sur deux (52 %) reconnaît y avoir passé plus de temps à faire du sport ou entretenir sa maison qu’à télétravailler (42 %)

Pas moins de 26 % des Belges considèrent que