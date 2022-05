La plupart des métropoles dans le monde utilisent le vélo électrique comme moyen de déplacement courant. De Tokyo à New York, en passant par Paris ou Sydney, le marché de la mobilité douce et du vélo électrique est en pleine croissance. Certains peuvent penser que la mobilité douce est une affaire de pays riches. Ce n’est pas faux, mais depuis la pandémie de Covid, les choses ont bougé. Notamment au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, la place du vélo est croissante dans le paysage urbain. Jusque-là, le vélo était pour les plus démunis, mais les choses changent doucement. Avec le trafic routier, les déplacements ne sont pas sans risques. Bien sûr encore aujourd’hui on ne peut pas dire que les voitures aient disparu des rues de Tunis, Marrakech ou d’Alger, mais des collectifs sont nés des différents confinements et régulièrement ils organisent des défilés ou encore des ateliers de réparation. Dans le même esprit, ces collectifs qui sont présents de la Tunisie à la Syrie ainsi qu’en Égypte ou au Maroc, essayent de faire entendre leurs voix pour avoir plus de place sur les routes.

La tâche n’est pas simple. Les pistes cyclables sont encore quasi inexistantes, et quand l’une d’elles voit le jour, elle est prise d’assaut par les vendeurs ambulants pour installer leurs étals ou par les automobilistes comme une voie de circulation supplémentaire. À Damas, capitale de la Syrie, Il existe seulement 10 km de piste cyclable. Mohamed Al-Hawarii du collectif Yalla Let’s Bike indiquait à nos confrères de “The Economist” que “les pistes cyclables ici (à Damas) ne sont soumises à aucune obligation, les automobilistes ne savent même pas que c’est pour les vélos” Idem à Tunis ou il existe des pistes cyclables, mais le problème de la discontinuité fait qu’il est impossible de ne pas se retrouver dans le trafic qui est dense et dangereux. L’augmentation du prix des carburants, qui est effective partout dans le monde, est une bonne alliée pour le changement des mentalités.

Au Liban par exemple, il était facile d’obtenir des prêts pour l’achat de voiture et les carburants bénéficiaient de subventions. Avec la crise que connaît aujourd’hui le pays du cèdre, ces avantages pour rouler en voiture ont disparu, les files aux stations-service sont quotidiennes et le vélo apparaît comme une alternative logique à tous ces tracas. Coté pays du Golfe, le souverain des Émirats arabes unis (Mohammed ben Zayed) s’intéresse à la petite reine et organise des courses cyclistes professionnelles. Le prince héritier de Dubaï poste régulièrement des photos de lui à vélo. Cela apporte une dynamique et plaide en faveur du développement d’infrastructures cyclistes qui sont croissantes dans ces petits états.

En Égypte, suite à une étude de la banque mondiale démontrant que les embouteillages coûtent cher et que cela prend une part importante du PIB, le président Al-Sissi a appelé la population à se mettre au vélo. Si la raison économique est souvent la plus forte, d’autres raisons viennent s’ajouter. Le coût des soins de santé augmente partout dans le monde arabe. L’obésité et les maladies liées au diabète vont croissant. Les maladies liées à la pollution sont aussi en pleine augmentation et comme nous en avons souvent parlé dans ces pages, quoi de tel que pour être en bonne santé et préserver notre environnement que le vélo ou les autres moyens de mobilité douce que ce soit ici en Europe ou partout ailleurs dans le monde, c’est une bonne chose.

