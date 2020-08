On l’a vu durant le confinement, les cours à domicile n’ont pas vraiment fonctionné, que ce soit par manque de formation ou de matériel. Pourtant, les ventes d’ordinateurs portables ont explosé depuis le mois de mars. Les constructeurs et fournisseurs ont eu du mal à honorer toutes les commandes pour un appareil qui semblait démodé et déclassé par les tablettes et autres smartphones. Depuis le mois de mars, on estime que les ventes ont grimpé de 20 à 30 % au niveau mondial, et il en va de même pour tous les accessoires. Les imprimantes, par exemple, se vendent 10 fois plus qu’avant la crise.

(...)