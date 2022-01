La crise sanitaire a changé bien des choses à nos habitudes de consommation et d’achat. Si l’e-commerce gagnait déjà du terrain ces dernières années, les chiffres ont tout simplement explosé depuis mars 2020. Et on ne reviendra pas à la situation d’avant-crise, comme pour bien d’autres choses. Et alors que les soldes d’hiver battent leur plein - enfin, timidement - on parle d’une nouvelle prolongation de deux semaines pour permettre aux commerçants d’écouler leur stock. Cela avait déjà été le cas il y a un an, sans grand succès...