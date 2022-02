Mes fidèles lecteurs le savent bien, je ne suis pas vraiment un adepte du végétarianisme, ni encore moins du véganisme. Aussi, lorsqu’une de mes informatrices affûtées m’a dit que je devais absolument aller dans une de ses dernières découvertes à La Hulpe mais que cette maison était consacrée précisément à la cuisine végétarienne, mon premier réflexe a été de me cabrer quelque peu. Et puis, vu la pertinence habituelle de cette indic de charme qui ne m’a jusqu’ici jamais fourvoyé, je me suis fait quelque peu violence et j’ai décidé de tenter l’expérience.

Et bien m’en a pris car ma compagne et moi avons passé ce soir-là un moment de gourmandise tout simplement excellent ! L’adresse en question, c’est "Food with Varinder".

Varinder, c’est le prénom de la créatrice de la maison. D’origine anglo-indienne, celle-ci est arrivée dans notre pays voici une quinzaine d’années avec son mari Siamack, lui-même d’origine anglo-iranienne.

Titulaire d’un MBA et active au départ dans le secteur de la publicité, cette gourmande s’est mise au départ à la cuisine pour régaler ses enfants.