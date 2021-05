Dimanche 9 mai, la fête des mères aura une saveur particulière. Et pour cause, l’an dernier, c’est en lockdown qu’il avait fallu célébrer nos mamans. Cette année, on bénéficie d’un peu plus de latitude avec la réouverture des terrasses de l’Horeca, notamment, même si des bulles réduites ne permettent pas encore les grandes réunions familiales.