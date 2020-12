Nous savons tous que les fêtes de la fin de cette année 2020 seront différentes… Par définition à la maison parce que les restaurants seront plus que certainement encore fermés et en comité certainement plus restreint que d’habitude… L’occasion, donc, de se remettre aux fourneaux pour certains et, peut-être, vu les tablées moins nombreuses, de se permettre la mise en œuvre de produits de meilleur niveau.

Si les bonnes maisons spécialisées dans ce registre ne manquent pas en Belgique, une des plus emblématiques dans ce secteur reste contre vents et marées le célèbre Rob, souvent qualifié de Fauchon belge.