Le Black Friday est entré dans les mœurs, c’est le moins que l’on puisse dire. Il suffit de se pencher sur les chiffres de l’édition 2020 en Belgique pour en avoir le cœur net. Ainsi, " la semaine de pointe en 2020 pour les boutiques en ligne belges a été celle du 23 novembre, avec des volumes records enregistrés chaque jour. Le point culminant a été le Black Friday lui-même, avec sept transactions par seconde, soit 59,7 millions d’euros. Lors du Black Friday, on vend en moyenne 2,3 fois plus qu’un vendredi ordinaire ", explique Greet Dekocker, Managing Director de Safeshops, l’association belge de l’e-commerce.

Et si le Black Friday bat tous les records en termes de chiffres, les webshops belges sont de plus en plus nombreux et travaillent toute l’année. " Les chiffres montrent une croissance de 7,5 % du marché belge du commerce électronique en 2020 par rapport à 2019. Ce marché atteint désormais plus de 8,8 milliards d’euros. En 2020, ce sont aussi plus de 20 000 nouvelles boutiques en ligne qui ont été créées. La Belgique comptait ainsi un total de 48 000 sites de vente en ligne ", apprend-on encore.