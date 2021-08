Située dans l’extrême nord de l’Italie aux portes de l’Autriche, la Cantina Tramin est la troisième plus ancienne coopérative viti-vinicole du pays.

Rattachée à l’Italie après la Première Guerre mondiale, la région a longtemps été autrichienne et bénéficie à ce titre d’un statut autonome, bilingue, avec une population majoritairement germanophone. Fondée en 1898, la Cantina Tramin (ou Kellerei Tramin en allemand) a fusionné en 1971 avec sa voisine de Neumarkt, mais c’est surtout la création en 1989 de sa gamme de prestige Terminum qui assure sa renommée.

Cuvées parcellaires, vinification minutieuse et technologie de pointe permirent à Tramin de révéler tout le potentiel de ses vignobles installés entre 400 et 600 mètres d’altitude et de se hisser au niveau des meilleurs producteurs italiens.

Arrivé en 1995, l’œnologue Willi Stürz a été la force motrice de ce développement. Ses efforts ont notamment été récompensés par "Gambero Rosso", le guide des vins le plus prestigieux d’Italie, qui l’a distingué Vigneron italien de l’année en 2004.

En 2010, le chai et les bureaux de Tramin ont eux aussi été rénovés par l’architecte Werner Tscholl qui a imaginé un magnifique bâtiment d’acier et de verre semblant surgir des vignes, permettant d’accueillir la récolte des 260 hectares de vignes entretenues par les 300 membres de Tramin.

Variétés Près de 35 vins sortent des chais de la coopérative, réparties en deux gammes :