Il y a ceux qui pensent à leur menu du prochain réveillon, et ceux qui pensent déjà au mois de janvier. Et ceux qui font les deux ? Depuis plusieurs semaines, on trouve déjà des galettes des rois dans les rayons de certains supermarchés. Si elles ne sont pas encore mises en avant et que toutes les marques ne sont pas représentées, on peut déjà tenter sa chance pour trouver la fève et porter sa belle couronne en famille. Attention, il faudra encore attendre quelques jours pour en trouver chez les meilleurs pâtissiers, eux qui sont plutôt occupés avec leurs bûches et desserts de fêtes, pour le moment.

Mais les tendances pour cett année sont déjà dans les têtes des artisans. Il y a d’abord ceux qui sont fidèles aux traditions et qui ne changeront pas leur recette d’un iota. On pense notamment aux artisans les plus reconnus en Belgique, comme Wittamer, Charly, la Brioche d’or, Eggenols ou La Dacquoise, qui sont repris dans les classements des meilleures galettes des rois chaque année. D’autres artisans cherchent quant à eux à modifier légèrement la recette. Le Français Christophe Michalak a par exemple la spécialité de préparer une galette en mode "Praliné Pistache". D’autres jouent sur la noisette, la coco, le chocolat ou encore sur la forme pour se démarquer de la concurrence.