Ce mardi, à 12h, les "drives" de la chaine de fast-food McDonald's rouvraient en Belgique.

L'annonce avait été faite hier et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le message est bien passé auprès de la population belge ! Beaucoup de personnes se sont rendues vers les Mc Donald's du pays afin de pouvoir retrouver les saveurs proposées par le fast food. Les files se sont très vite formées aux abords de la chaine américaine peu avant midi afin que les clients ne doivent pas attendre trop longtemps leur commande. Certains ont même rivalisé d'ingéniosité afin de trouver un engin motorisé pour faire la file, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Après avoir reçus leurs commandes, certains clients n'avaient plus la patience d'attendre d'être chez eux pour déguster leur menu. Les parkings des fast-food se sont alors très vite remplis de consommateurs qui engloutissaient leurs hamburgers juste après avoir été servis. C'est le cas de Erwin qui attend cette réouverture avec impatience. "J'ai seulement vu l'annonce de la réouverture ce matin" nous confie-t-il. "Je me suis dit que j'allais venir un peu plus tôt fin d'éviter de faire la file mais je n'étais pas le seul à avoir cette idée car 5 voitures se trouvaient déjà devant moi quand je suis arrivé vers 11h45."

Le fait que les "drives" puissent reprendre leur activité est une bonne chose selon notre interlocuteur. "Le personnel prend toutes les mesures hygiéniques nécessaires lors qu'ils sont en contact avec le client donc c'est rassurant." Quand on lui demande pourquoi il n'a pas attendu d'être chez lui avant d'ouvrir son paquet, Erwin avoue faire preuve d'impatience. "Je n'habite pas très loin mais je vous avoue que j'attendais ce moment depuis quelques temps moment donc j'ai fait au plus vite" sourit-il.