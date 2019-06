Consommation Un phénomène en forte hausse, pour lequel l’exploitant porte rarement plainte.

Il n’y a pas que la black box et le no show (fait de réserver une table et de ne pas se présenter au restaurant) qui fait des dégâts dans l’Horeca. En effet, la grivèlerie est un fléau qui touche plus d’un établissement sur deux. Selon une enquête du SNI (Syndicat national des indépendants), 51 % des restaurants sondés avouent avoir déjà été confrontés au phénomène cette année. C’est 33 % de plus que selon la dernière enquête du SNI, réalisée en 2014.

"Les statistiques de la police vont dans le même sens", confirme Christine Mattheeuws, présidente du SNI. "Les forces de l’ordre ont constaté 567 cas en 2017 contre 471 en 2014. Et ce n’est là qu’une petite partie des actes commis puisque seuls 16 % des faits sont effectivement déclarés."

(...)