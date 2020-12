Il y a des légendes tout à fait saugrenues, et puis celles qui s’avèrent finalement vraies. Les amateurs de Chokotoff connaissent sûrement celle de la bande dorée qu’on retrouve à l’intérieur de certains emballages. Depuis les années 40, les Chokotoff sont emballés dans un papier brun. Très vite, les consommateurs se sont aperçus qu’une bande dorée pouvait apparaître à l’intérieur de celui-ci. Selon la direction, il s’agissait au départ d’une marque qui avertissait les ouvriers que le rouleau de papier était sur le point de se terminer, et qu’il fallait donc passer au rouleau suivant.

Et comme ces marques ont attiré la curiosité, la marque a décidé de garder ce procédé au fil des années, volontairement cette fois. Tout cela pour le plus grand plaisir de Jurgen Creyf et de son fils Louis. Le père de famille anversois explique dans Het Belang van Limburg qu’il connaissait cette petite légende depuis son enfance. “Je pensais que c’était une fable et je n’ai jamais pensé à regarder”, explique-t-il.

Mais quand son fils est venu lui raconter la même histoire, il a voulu en avoir le coeur net. Tout en dégustant quelques chocolats, ils sont alors tombés sur un des rares emballages avec cette marque dorée. Ils ont alors envoyé une photo à Mondelez, l’entreprise qui produit les Chokotoff. Et, surprise, un colis est arrivé quelques jours plus tard en guise de réponse. Il contenait non seulement un certificat attestant de leur découverte, mais aussi des sachets de Chokotoff pour faire durer le plaisir, et peut-être les recherches dorées, même si moins de 5% des emballages possèdent cette particularité.