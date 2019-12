Certains parcs vont rouvrir leurs portes pendant les vacances, et ils ont mis le paquet.

Traditionnellement, les parcs d’attractions et de détente belges hibernent durant l’hiver. Une manière de procéder à quelques travaux de rénovation et de préparer la saison suivante. Mais la période de Noël est de plus en plus souvent synonyme de sorties, rencontres et excursions, et les patrons de certains parcs du pays ont pris la balle au bond pour surfer sur la bonne vague. C’est le cas notamment de Plopsaland De Panne, qui restera ouvert tous les week-ends pendant l’hiver, et en semaine durant les vacances. Pendant les fêtes, le parc revêtira ses plus belles décorations et lumières dans le cadre de la Magie d’hiver. Au programme, des centaines de sapins de Noël, des boules de Noël colorées, des milliers de lumières enchanteresses mais aussi un grand feu et une patinoire.

Et, en parlant de patinoire, une autre prendra place à Pairi Daiza, qui peut se targuer de posséder la plus grande patinoire extérieure d’Europe, avec ses 2 260 m², dont 1 500 destinés au patinage. " Nous avons opté pour une patinoire flottante sur le grand lac situé devant l’Isba. Le revêtement sera synthétique, il ne demandera pas d’utilisation d’eau ou d’électricité, tout en étant composé de matériaux 100 % recyclés ", indique Claire Gilissen, porte-parole du parc. Il faudra compter 6 euros en plus de son ticket d’entrée pour y accéder, location des patins comprise.

Outre cette patinoire, Pairi Daiza a tout simplement mis le paquet pour sa première ouverture hivernale ! Tout le parc sera accessible au public, avec des décorations dans tous les coins. " Dans la zone du parc dédiée à la Chine, nous avons installé des lampes et lanternes venues directement de là-bas. Ce décor sera d’ailleurs permanent car nous ouvrons souvent le parc en soirée ", poursuit-elle.

Enfants et adultes pourront aussi se prendre en photo dans des décors de Noël, tout en ayant accès au nouveau monde du parc, la Terre du froid. " L’accès sera limité car tous les travaux ne sont pas terminés, mais on y trouvera un petit circuit qui mènera les visiteurs à la maison du Père Noël et dans un petit marché gourmand. "

Il y aura donc beaucoup de découvertes à faire à Pairi Daiza, avec des spectacles sons et lumières à découvrir tout au long de la journée. Le Pairi Daiza Resort sera lui aussi ouvert et affiche bientôt complet. " Pour les deux semaines des vacances, l’hôtel est déjà complet, mais il reste encore quelques chambres pour la semaine avant les vacances. " Et les animaux dans tout cela ? " Ils seront tous visibles, même si certains seront plus timides avec le froid, et les deux bébés pandas seront visibles pour la première fois depuis leur naissance."

Chez nos voisins aussi, la période sera chargée

Quand on parle de fêter Noël dans un parc d’attractions, Disney est évidemment sur toutes les lèvres. Chaque année, le parc de Marne-la-Vallée met les petits plats dans les grands pour offrir une visite magique aux visiteurs.

Une référence qui ne se présente plus, et qui n’est pas la seule à quelques heures de route de Bruxelles. Pour fêter dignement ses 30 ans, le Parc Astérix ouvre pour la première fois en hiver et compte bien faire concurrence à son voisin.

En Allemagne, Europa Park se mettra aussi en mode Noël, de même qu’Efteling, aux Pays-Bas. Pour les amateurs de sensations fortes, il y aura donc des cadeaux à mettre sous le sapin.