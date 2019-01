La Buissonnière, une marque de vêtements belges créée en 1985, par une mère de famille qui ne trouvait pas son bonheur à prix raisonnable dans les magasins d’habillement pour enfant.

Depuis 2014, la société est reconnue en tant que "Fournisseur officiel de la Cour de Belgique". Au Palais royal, les fournisseurs sont nombreux. On en dénombre plus de 3.000. Seuls quelques-uns peuvent apposer les Armes royales sur leurs emballages. C’est le cas de cette petite entreprise textile qui garde, au fil des ans, une image de prestige (voir ci-dessous).

Les princes et princesses belges portent régulièrement des pièces imaginées par la famille Goethals. "Nous sommes devenus fournisseur officiel de la Cour quand Philippe a accédé au trône. Nous habillions déjà leurs quatre enfants auparavant."

Les princes et princesses "portent des vêtements de la marque pour la vie de tous les jours", nous indiquent les sœurs à la tête du groupe. "Nous voyons régulièrement dans la presse qu’ils portent des pulls, chemises, pantalons, robes et manteaux que nous avons imaginés. Comme lors des rentrées scolaires."

Comment ce shopping princier se passe-t-il ? "La secrétaire privée de la Reine nous contacte pour nous dire que les assistantes des enfants vont arriver faire leur shopping", détaille Laurence. "Elles viennent alors dans notre boutique et choisissent les pièces qui conviendraient aux enfants. Elles les emportent au Palais, pour recevoir l’accord de la Reine et des enfants, et puis rapportent ce qui ne convenait pas. Avant, les princes les accompagnaient. Depuis deux ou trois ans, les assistantes viennent seules."

La princesse Claire est régulièrement dans la boutique à Wavre, "elle fait la file à la caisse comme tout le monde, choisit les pièces en magasin…" La princesse Astrid était aussi une aficionanda de la marque pour ses enfants, aujourd’hui devenus adultes.

Nul ne sait cependant comment la famille royale belge a connu la marque. "Je pense que c’est le bouche-à-oreille", poursuit Laurence. "La princesse Astrid connaissait bien la gérante de la boutique liégeoise. Tout a dû commencer comme ça…"

D’autres Cours royales et princières ont connaissance de la marque belge et ont acheté des pièces pour leurs enfants. "Les princes Harry et William, en Angleterre, ont porté nos créations. À l’époque, nous avions un magasin à Londres."