Ce printemps 2021 n’en a que le nom, jusqu’à présent. Entre la neige et le gel du mois d’avril et la pluie et le ciel plus que nuageux du mois de mai, force est de constater que l’on est loin de la météo confinée de 2020. Et si cette météo capricieuse peut avoir un impact sur le moral, cela peut aussi être le cas sur le portefeuille. Car les arbres fruitiers ont souffert du froid en Europe selon une enquête menée par 60 Millions de consommateurs, le Test Achats français. "Globalement, la moitié des arbres fruitiers en France, toutes espèces confondues, ont été touchés par le gel. Les fruits à noyau comme les cerises, les pêches et les abricots paient le plus lourd tribut. Certains producteurs ont d’ailleurs perdu la totalité de leur future récolte, relève le mensuel. À ce jour, les professionnels estiment que les volumes restants (comparés à une année normale) sont de 60 à 65 % pour les pêches, 40 % pour les abricots et 30 % pour les cerises. Impossibles à stocker, ces fruits d’été seront inévitablement présents en moindres quantités sur les étals."