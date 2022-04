Orta, c’est une marque de mode bruxelloise qui propose des collections de vêtements fraîches et dans l’air du temps qui plaisent de plus en plus : entre 2017, date de création, et 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de 153 % ! Une success story belge "grâce à une identité très forte et sincère, un eshop efficace, une expérience clients idéale et la qualité des produits pour des prix abordables", selon le fondateur, Gauthier Prouvost ?