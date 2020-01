La terre est grande et nous offre des spectacles tantôt magnifiques, tantôt catastrophiques. Depuis plusieurs semaines, des feux de forêt ravagent une bonne partie de la faune et la flore australienne et dans le même temps, la Canada est recouvert d’un manteau de neige atteignant plus d’un mètre par endroits. Des situations aux antipodes, et au milieu de tout ça, il y a le Vieux Continent.

(...)