Allier le plaisir des enfants à l’allègement du portefeuille des parents, c’est évidemment l’objectif officiel d’une action comme celle-ci. Carrefour y trouve aussi son avantage, outre la fidélisation de ses clients, mais l’enseigne ne souhaite pas communiquer des chiffres concrets pour l’heure. Quoi qu’il en soit, les clients devraient y trouver leur compte avec cette action qui court du 4 mai au 27 juin. Concrètement, " Marvel et le coloriage sont mis à l’honneur dans cet album. Les clients y retrouveront les personnages clés qui ont marqué l’histoire de Disney et qui parlent à tout un chacun : Mickey, Bambi, Dumbo, les Princesses, la Reine des Neiges, Ratatouille, Toy Story, Star Wars et les Héros Marvel. Les clients pourront colorier, créer et personnaliser leurs personnages à leur image et ainsi trouver un équilibre entre les heures passées devant les écrans et les activités amusantes en famille. Les clients Carrefour pourront collectionner 144 cartes coloriables et utilisables pour jouer ", communique Carrefour.

Et après ? " Les clients auront ensuite jusqu’au 25 juillet pour acquérir l’ensemble de ces avantages à la remise d’un album complet physiquement. Les différents avantages possibles en cas d’album complet sont les suivants : deux peluches de 16 cm parmi les six peluches Disney disponibles (Mickey, Minnie, Dingo, Pluto, Spider-Man et Capitaine America) seront proposées à tarif réduit (4,99 € au lieu de 9,99 € la pièce), mais aussi une réduction du prix de tickets de cinéma. Le client pourra acheter jusqu’à quatre tickets de cinéma au prix de 7,50 €/pièce, valables dans toutes les grandes salles du pays jusqu’au 30 septembre 2022. "