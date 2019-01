Dans la grande distribution, on rivalise d’ingéniosité pour fidéliser le client. Carrefour s’est érigé en leader en la matière, proposant tout au long de l’année de collecter des points qui permettent d’acquérir des produits à prix préférentiels (- 50 à - 70 %) ou des pochettes de vignettes à collectionner pour compléter des albums Panini ou Disney, pour ne citer que les derniers grands succès du distributeur.

Delhaize innove quelque peu et se démarque en proposant désormais une action à destination des enfants. À savoir la construction en blocs d’un supermarché, caisses, rayons, caddies et camions compris. La mécanique est identique : à chaque passage en caisse et par tranche d’achat de 20 € (ou de produits pariticpants), le client reçoit un sachet avec des éléments Delhaize Shop et un timbre épargne.

En collectionnant ces timbres épargne, il est également possible d’obtenir des articles à prix réduits tels que les camions de livraison.

Cette action inédite amusera assurément les enfants, tout heureux de se mettre dans la peau d’un gérant de supermarché. L’action qui débute aujourd’hui se terminera le 13 mars prochain.