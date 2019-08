C'est un aliment pour le moins inattendu : des insectes dans des glaces. C'est l'organisation non gouvernementale française, spécialisée dans l'alimentation, Foodwatch , qui est à l'origine de cette révélation. Sa responsable, Camille Dorioz, explique cette semaine au Parisien que certaines glaces industrielles sont fabriquées avec un colorant, le E120, qui est à base d'insectes. Sa principale caractéristique ? Il rend le produit plus coloré. On le retrouve par exemple dans des tubes glacés, Pirulo Happy, de la marque Nestlé.