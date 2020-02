Offrir un cadeau aux jeunes parents n’est pas toujours une mince affaire.

La plupart du temps, à la maternité, c’est le bébé qui est choyé et les parents parfois oubliés. Alors pour changer des habitudes d’offrir un dixième body au bébé, pourquoi ne pas se concentrer sur les parents et leur offrir une box remplie de goodies utiles et qui font plaisir ? Voici une sélection de 3 box à découvrir.

La "parents box" : Un cadeau de naissance original qui s’occupe tant des parents que de l’enfant. À l’intérieur du coffret, on retrouve un guide pour parents débutants, deux masques relaxants, un gel de massage, une bougie, une tétine, une histoire, un bavoir, un doudou, et bien d’autres trésors. Son prix ? 49,90€ pour la plus grande boîte.

Ma première box : Cette boîte remplie de cadeaux propose de nombreux thèmes qui changent régulièrement. Des cadeaux pour bébés comme des doudous, des langes ou une couverture, aux attentions pour maman comme un carnet, des tisanes ou des bijoux, elle prend soin des parents comme des nouveau-nés ; le mixte idéal pour une attention originale. À partir de 40 €.

Évidence box : La troisième box prendra soin de la maman en douceur puisqu’elle propose des cosmétiques bio et en grand format ainsi qu’une petite douceur à déguster. Pas question d’abonnement ici non plus, la box est un "one shot" à offrir à une maman en manque de soins. À partir de 39 €.