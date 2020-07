À Bouge, Catia Bua propose une belle cuisine sicilienne basée sur des produits de premier ordre présentés dans un cadre aussi aéré que lumineux.

Parmi les traditions culinaires transalpines, les richesses gourmandes de la Sicile méritent assurément une place tout à fait spécifique. L’ile située à la pointe de la botte a subi au cours de son histoire tellement d’invasions et de dominations que tout cela a, dès la plus haute antiquité, conféré au terroir local une véritable originalité précisément basée sur un magnifique patchwork de saveurs, de produits et d’influences.

Or, l’histoire contemporaine a fait que nous avons la chance d’avoir vécu en Belgique une immigration non négligeable en provenance de cette belle région et que, tout naturellement, un certain nombre des familles qui en faisaient partie se sont tournées en arrivant chez nous vers le secteur de l’Horeca, ceci pour le plus grand bonheur de nos papilles.

Une de mes dernières découvertes répond en tout point à ce récit, avec la belle histoire de Catia Bua, qui vient d’ouvrir à Bouge, à un jet de pierre de Namur, son restaurant Passione.