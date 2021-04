Ils n’arrivent pas à écouler leur stock à cause de la concurrence étrangère. Un vrai problème pour leur avenir.

Dans un monde où l’on parle de plus en plus de l’agriculture biologique, de nourriture saine et de magasins en vrac, il y a encore beaucoup de chemin à faire ! Dernier exemple en date, les problèmes d’écoulement des pommes de terre biologiques made in Belgium. C’est simple, les agriculteurs ont encore plus de 1 300 tonnes de patates à écouler. Et la raison ne vient pas de la fermeture de l’Horeca, mais de la concurrence venue de l’étranger.