La pils reste, et de loin, la bière préférée des Belges, avec, par exemple, des volumes trois fois supérieurs aux ventes des bières de dégustation chez Colruyt.

Et qui dit pils, dit le plus souvent l’incontournable Jupiler, son challenger Maes et la Stella, relancée depuis quelques semaines par AB InBev, mais aussi Cara chez Colruyt (2e vente derrière Jupiler et devant Maes).