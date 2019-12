Le prix du fût va grimper… sans réelle raison selon les exploitants Horeca.

Dès janvier, il vous en coûtera 10 cents de plus pour votre pils au café.

Il y a deux mois déjà que les exploitants de cafés ont été avertis que le prix du fût de Stella va grimper à 136,75 € (hors TVA), soit 6 € de plus qu’actuellement. Pour la Jupiler, l’augmentation ne s’élève qu’à 2,70 € par fût. Ces augmentations ne sont cependant pas compréhensibles aux yeux des professionnels de l’Horeca. "Les augmentations tiennent compte de nombreux facteurs, tels que la structure du marché, les matières premières, les accises et taxes diverses", explique Laure Stuyck, responsable de la communication chez AB-InBev. "Nous sommes obligés de revoir le prix du verre de bière de 2 cents à la hausse."

Chez Alken-Maes, on évoque, une "très légère augmentation. Elle est nécessaire afin de couvrir les coûts de fabrication, notamment l’indexation des salaires", détaille Sebastien De Meester, porte-parole du groupe. "Il est vrai que nous avions dû augmenter les prix l’an dernier mais c’était alors dû à la hausse des prix des matières premières, des coûts d’emballage et la rareté du verre. Ce n’est absolument pas le but d’augmenter les prix chaque année mais nous voulons absolument rester compétitifs."

Dans l’Horeca, c’est un peu la soupe à la grimace. "Malheureusement, nous sommes confrontés chaque année à ces hausses. Et nous devons la répercuter sur le consommateur, mais dans quelle mesure il les accepte et quel est le prix maximum qu’il est prêt à payer. Cela n’a pas de sens d’augmenter le prix de la chope de 5 cents. Afin que cela reste rentable pour moi, je dois augmenter le prix d’un verre de bière de 2,30 à 2,40 €."

36 % d’augmentation en 10 ans

Pour certains, c’est même largement insuffisant. Ils estiment qu’ils devraient pratiquer des prix tels que ceux des établissements scandinaves, mais reconnaissent "qu’aucun client ne serait d’accord de payer 4 euros pour sa bière".

La bière semble cependant augmenter plus rapidement que d’autres boissons. Selon l’observatoire des prix, entre 2007 et 2017, le prix de la bière a grimpé de 36 %, bien plus que le vin (29 %), les eaux minérales (17 %) ou encore le lait (7 %).

“Cette hausse va entraîner de nouvelles faillites”

Les cafetiers n’osent pas répercuter l’augmentation de prix.

Il y a un an déjà, le SNI tirait la sonnette d’alarme. Face à une nouvelle hausse des prix, un tiers des établissements Horeca avouaient ne pas oser la répercuter sur le consommateur. “Cette nouvelle hausse nous cause de réels problèmes. Il faut savoir que l’Horeca se classe toujours dans le top 2 des entreprises les plus touchées par la faillite”, indique Christine Mattheeuws, présidente du SNI.

“Cette année encore, 1/5 des faillites prononcées ont touché des exploitants Horeca. Cette hausse de prix peut sembler insignifiante, mais vu les très faibles marges qu’ils dégagent, elle a un impact énorme sur les bénéfices. Chaque année, les grands groupes brassicoles procèdent à des augmentations de prix et les cafetiers sont prix en otage. Soit ils augmentent le prix de la bière et perdent des clients, soit ils ne le font pas et ont alors un important manque à gagner. Cela va inévitablement causer de nouvelles faillites.”

Ce que regrette aussi la présidente du SNI, c’est le manque de clarté dans l’annonce de cette nouvelle augmentation. “AB-Inbev n’explique pas réellement pourquoi les prix grimpent. Et on sait que cela va inciter les autres grands groupes à suivre le mouvement. Car un amateur de bière est généralement fidèle à une marque. Il ne va pas en changer parce que le prix augmente. Au final, les concurrents pourront donc aussi procéder à de nouveaux ajustements de prix à la hausse.”

Christian : “À la maison, la Cara Pils me coûte trois fois moins cher”

Christian est très mécontent de voir le prix de la bière augmenter dans les jours à venir. “S’il n’y avait que la bière ! Tout coûte plus cher et les revenus, eux, ne bougent pas. Quand ce n’est pas le bus qui augmente – 2,50 € pour quelques arrêts – c’est le mazout… Avant, je venais presque tous les jours boire mon verre au café. Maintenant, c’est tout juste si on m’y voit deux fois par semaine. Le calcul est vite fait : si je bois une bière à la maison, la Cara Pils me coûte 0,70 € le demi-litre. C’est trois fois moins cher que le verre de bière, plus petit, au café.”

Marcelline : “Je continuerai à venir boire mon verre l’après-midi”

Marcelline fait partie des meubles. Chaque jour, elle prend ses quartiers avec son caniche à la même table juste derrière la fenêtre du café afin d’observer les passants. Pour elle, l’augmentation du prix du demi ne va changer grand-chose à ses habitudes. “Je laisserai peut-être moins de pourboire au serveur car on aime arrondir. Mais je continuerai à venir boire mon verre l’après-midi. Ça me fait une sortie et puis c’est mon seul vice : une petite bière avant de rentrer dîner et passer la soirée devant la télévision.”

Thierry : “Si la blonde au fût coûte trop cher, je préfère boire une spéciale”

Thierry aime bien boire sa blonde de 25 cl. En face de la gare de Namur, elle n’a pas encore franchi le seuil des 2 €, un cap symbolique. “Si elle augmente, on fera avec, on est bien obligé. Par contre, je remarque que la pils coûte plus cher dans le bas de la ville – on demande minimum 2,20 ou 2,30 € – que dans le haut de la ville. À certains endroits, elle dépasse carrément les 2,60 ou 2,70 €. Là, ça devient cher. On paie pour le cadre plus que pour la boisson. Dans ces cas-là, je préfère prendre une bière spéciale.”

Johanna : “On ira au Paki chercher des canettes et on les boira en rue”

Johanna vit dans la rue depuis peu. Sa chope lui permet de tenir dans des conditions difficiles. “Si on vient boire un verre parce qu’on a quelques euros à dépenser, on se réchauffe, on pose notre maison (elle montre son sac à dos de 25 kilos) et on fait vivre un cafetier. Si le prix n’arrête pas d’augmenter, c’est simple : on ne fera plus vivre le cafetier. On ira au Paki acheter des canettes et on les boira en rue. D’autres feront comme nous et feront de la saleté partout.”