Élevée au grand air, selon un cahier des charges très strict, c’est le repas idéal pour les fêtes de fin d’année.

Chaque année, alors que s’approchent les fêtes, on s’affaire dans la Bresse, un territoire rural qui s’étend sur les départements du Jura, de l’Ain et de la Saône et Loire. C’est là que se déroulent les quatre Glorieuses, des concours destinés à récompenser les plus belles volailles de Bresse, bien connues des gourmets du monde entier, depuis la Belgique jusqu’au Japon.

Les Glorieuses de Bresse sont une tradition qui remonte à 1862. Elles se déroulent aux environs du 15 décembre coup sur coup à Montrevel, Pont-de-Vaux, Bourg-en-Bresse et Louhans.

Cette date n’est pas choisie au hasard. Une fois la volaille abattue et roulée selon la tradition, elle se conserve environ trois semaines. Suffisamment longtemps donc pour tenir jusqu’aux réveillons de Noël et de nouvel an.

À quoi reconnaît-on la volaille de Bresse de ses congénères ? Il faut d’abord vérifier qu’elle porte une bague d’identification, posée par l’éleveur à la patte gauche. Elle doit également être munie d’une étiquette ; d’un scellé tricolore apposé à la base du cou, portant au dos le nom de l’expéditeur. La poularde et le chapon de Bresse portent pour leur part un sceau spécifique qui leur ajoute un signe de distinction.

Attardons-nous au marché de Louhans situé dans la Bresse bourguignonne. La volaille y dispose d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1957 et d’une reconnaissance européenne depuis 1996.

L’élevage se fait selon un cahier des charges très strict. La volaille doit entre autres bénéficier d’un minimum de 10 mètres carrés de parcours herbeux sur lequel elle doit retrouver un tiers de sa nourriture (herbe, vers, insectes, mollusques)

Louhans fait partie des plus grands marchés agricoles de France. Son marché traditionnel du lundi matin regroupe 250 commerces dispersés entre les jolies arcades de la ville.

Au matin du concours, il faut se lever tôt. Les éleveurs investissent la salle de la Grenette dès 6 h du matin pour la mise en place des volailles fines : ils les déshabillent de leur toile, les choisissent, les placent harmonieusement en fonction des catégories. Les volailles se répartissent en poulets, dindes, poulardes et chapons, par lots de quatre ou de six ou encore par "mariages", une poularde étant accompagnée d’un chapon. Pour l’édition de cette année, pas moins de 880 volailles garnissaient les travées de la salle.

À 7 h, le jury de 40 personnes fait son entrée. Il se répartit en groupes de cinq ou de six, chacun se chargeant d’une catégorie. Parmi les jurés, des anciens éleveurs, des restaurateurs, des vétérinaires. Les débats sont parfois très animés. Si une des pattes de l’animal n’a pas été pliée convenablement ou si le croupion est tacheté de sang, cela rabaisse la qualité du lot. À l’inverse, les critères recherchés sont la blancheur de la peau, sa finesse, la fraîcheur de la collerette.

Au final, des prix sont attribués, ce qui valorise considérablement les éleveurs primés.

Un Grand prix d’honneur est la récompense la plus recherchée.

Au fil des heures, le public fait son apparition, désireux de s’acheter une volaille pour Noël. La salle de la Grenette est envahie par des acheteurs décidés à se procurer au gros prix les volailles de concours. Il y a des restaurateurs prestigieux de la Bourgogne ou de la région lyonnaise toute proche.

Vient alors le temps de la dégustation. La volaille de Bresse a une chair fondante imprégnée de bonne graisse jusque dans ses fibres les plus intimes. Saine, sûre et savoureuse, ses qualités diététiques dépendront aussi des recettes que vous choisirez : rôtie, pochée ou à la vapeur.

Avec un pareil produit d’excellence, les éleveurs de la Bresse ne connaissent pas la crise. Même si leur métier est dur comme toutes les professions touchant à la terre.

Géry De Maet