Parmi les défis en faveur de l’environnement, la réduction des emballages (plastique) en est un qui n’est pas toujours facile à relever pour les industriels. Pourtant, sans toujours en faire la publicité, ces industriels ont investi ces dernières années dans des innovations et adaptations des lignes de production afin d’utiliser moins d’emballages, des emballages plus légers et mieux recyclables. Fevia, la fédération de l’industrie alimentaire belge, a calculé que le secteur est parvenu ainsi à éviter 56 000 tonnes d’emballages par an depuis 2004. C’est équivalent à 5 kg d’emballages en moins par année et par personne.

On comprend mieux l’impact de ces efforts lorsque l’on sait qu’entre 2004 et 2018 le volume des produits alimentaires mis sur le marché a augmenté de 31 % tandis que, dans le même temps, la quantité d’emballages mis sur le marché n’a, lui, pas augmenté si l’on s’en réfère aux chiffres de Fost Plus et Valipac. Au total, ce sont ainsi 56 tonnes d’emballages qui ont évité d’atterrir sur le marché.

Au travers de son dernier plan, Fevia souhaite, avec ses membres et ses partenaires, miser encore plus sur les emballages circulaires, grâce à des innovations ciblées et en tenant compte des fonctions des emballages. Quelque 150 entreprises alimentaires participent à ce plan de prévention. Celles-ci représentent près de 60 % de tous les emballages d’aliments et de boissons sur le marché belge. L’évaluation du plan de prévention 2016-2019 confirme que les entreprises alimentaires ont utilisé des emballages moins nombreux et plus légers au cours des dernières années pour emballer une même quantité de produits. "Le défi est de rendre les emballages plus durables sans perdre de vue les fonctions des emballages : ils aident notamment à garantir la sécurité de notre alimentation, à lutter contre les pertes alimentaires et à bien informer les consommateurs. Nos entreprises alimentaires ont beaucoup investi dans l’innovation et dans des adaptations technologiques, et ces efforts portent leurs fruits : nous économisons près de 5 kg d’emballages par Belge par an", déclare Buysse, CEO de Fevia.

Pour y parvenir, les entreprises misent sur différentes technologies, visant à rendre les emballages mieux recyclables (utilisation d’une monocouche plutôt qu’un multicouche), supprimer le coating en plastique ou encore utiliser des couleurs qui se recyclent mieux.

Utiliser davantage de matériaux recyclés est une autre option pour la fabrication de bouteilles, raviers et films qui peuvent être fabriqués à base de 25 à 100 % de plastique recyclé. Plus technologique encore, des matériaux renouvelables ou biosourcés ou le remplacement de plastique par du carton permet aussi de faire un grand bien à l’environnement.

De petites innovations qui passent parfois inaperçu

Parmi les améliorations déjà réalisées par les industriels, certains efforts peuvent paraître insignifiants ou même ne pas se remarquer, mais ont de lourds effets.

Des emballages plus fins, par exemple des bouteilles ou cannettes plus légères et des films plastique plus fins sur les barquettes, ou encore des films plus fins, plus résistants et plus étirés autour des palettes.

Moins d’emballages, par exemple en supprimant le carton ou la poignée en plastique des multipacks de boissons en bouteille, ou en réduisant la taille de l’emballage des sachets de chips ou des boîtes de biscuits.

Des étiquettes plus durables, par exemple un étiquetage imprimé directement sur le plastique au lieu d’une étiquette en papier sur les emballages de charcuterie, ou des petites étiquettes qui remplacent une housse entière autour des bouteilles de boisson.

Des emballages avec un plus grand contenu, par exemple en fournissant les matières premières davantage en vrac que dans des sacs.

Remplacer les emballages à usage unique par des emballages réutilisables, par exemple remplacer les boîtes en carton par des caisses en plastique pour la livraison à d’autres entreprises ou magasins.