La recette de la mythique sauce Giant est gardée secrète depuis 50 ans. Mais ce mercredi 24 novembre, durant 24 heures, les fans de l’enseigne de fast-food pourront enchérir afin de remporter cette recette, sous une forme un peu spéciale. Le plus grand fan, ou simplement le meilleur enchérisseur, possédera la seule et unique recette de la sauce Giant. S’il détiendra bien le mélange secret d’ingrédients, il ne pourra pour autant pas l’utiliser telle quelle dans sa cuisine : elle aura été transformée de façon artistique et ne pourra être déchiffrée par n’importe qui.

Kevin Derycke, CEO de Quick, a enregistré la recette dans un studio son fermé. Cet enregistrement a ensuite été converti en une onde sonore unique pour rendre la recette visuelle. L’onde sera alors à son tour traduite en NFT, ou Jeton Non Fongible. Cette technologie innovante peut être considérée comme une preuve numérique d’authenticité. Ce certificat, enregistré sur la blockchain, fait de l’acheteur le propriétaire exclusif de l’œuvre numérique.



Grâce aux NFT, les artistes numériques peuvent "protéger par droit d’auteur" leurs œuvres et les vendre en toute légalité. Cette cryptomonnaie en plein essor connaît un succès de plus en plus important auprès du grand public. Très récemment, par exemple, les plus belles victoires du cycliste Wout van Aert ont été vendues par NFT. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que celles-ci ne deviennent un investissement intéressant.



"Nous sommes très fiers de pouvoir vendre la recette de notre sauce Giant d’une manière aussi unique et innovante. La recette est un secret bien gardé depuis 1971. Cela fait donc 50 ans que les Belges nous supplient de révéler notre méthode de préparation. Grâce à la technologie NFT, la recette sera vendue comme une œuvre d’art à un ou une Giant lover. Cette action représente certainement la cerise sur le gâteau de notre 50ème anniversaire!", déclare le CEO Kevin Derycke.



Participez à l’enchère sur www.quick.be/fr/giant-nft !