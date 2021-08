“Le client est très fidèle aux marques”, remarque Carrefour. Les marques restent attrayantes pour le consommateur, constate aussi Colruyt “Des actions promotionnelles supplémentaires aux meilleurs prix sont aussi prévues sur les marques en papeterie comme Bic, Pritt, Scotch…” Soit, les classiques des classiques, et des promos que l’on retrouve partout. Chez Dreamland (groupe Colruyt), les cartables de marque comme Eastpak et Kipling ont du succès. “Il semble que les parents aient décidé de consacrer un peu plus de budget, libéré par moins de vacances à l’étranger par exemple, à la rentrée scolaire”.