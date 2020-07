Alors qu’on aborde à peine la fin d’un premier mois de vacances estivales profondément chamboulé par le coronavirus, on s’affaire déjà dans la grande distribution à garnir le rayon spécifique des fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. Plus que jamais, avec des vacances passées au pays pour de nombreux Belges, il y a fort à parier que les achats seront davantage anticipés, alors qu’en "temps normal", environ la moitié des parents se soucient des fournitures scolaires en cette fin de mois de juillet, histoire de ne pas avoir à courir à la dernière minute.

Et les enfants ont aussi leur mot à dire, choisissant leurs héros préférés pour les couvertures de cahier ou les cartables, même si au final, les parents doivent aussi composer avec leur budget. Chez Dreamland, on en connaît un rayon et leurs experts nous dévoilent les toutes dernières tendances pour la prochaine rentrée.

(...)