En trois ans le nombre de jouets saisis en Belgique est passé de 65 391 à 395 998.

Plus de cinq millions de faux jouets pour une valeur de plus de 18 millions d’euros ont été saisis par Europol entre octobre 2021 et janvier 2022. C’est l’opération Ludus, la deuxième du genre, coordonnée par Europol et dirigée par la Garde civile, la police nationale et les autorités douanières espagnoles, qui a permis ces saisies des jouets considérés "dangereux".

(...)