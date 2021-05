Pas de doute, avec le retour du soleil, les barbecues seront de sortie. Et il y en aura pour tous les goûts. Si la viande reste l’incontestable star des grillades, les substituts végétariens se multiplient, comme en témoigne l’offre de Carrefour, passée de 20 à 28 références en l’espace d’un an. "Simili Burger, simili brochettes (simili poulet), simili chipolata, saucisses et même chorizo font partie de cette gamme", indique Siryn Stambouli, porte-parole du groupe. "Côté poisson, on remarque aussi une grande évolution dans le saumon en portion mais les produits traditionnels comme la dorade, le bar et le thon restent les classiques du barbecue. Parallèlement, les cœurs de cabillaud, le lieu noir et le saumon progressent légèrement, ce qui montre qu’ils sont particulièrement appréciés par les clients, mais conviennent davantage à une cuisson en papillote que sur la grille du barbecue."