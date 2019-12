Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et avec elles la hantise d’accorder vins et mets de fête. Nous avons poussé la porte d’un magasin Spar pour sélectionner parmi leur large assortiment les combinaisons gagnantes.

Champagne Charles Dauteuil 1er Cru

Pour l’entrée en matière, on ne peut que succomber à l’appel des bulles champenoises. Ce n’est pas tous les jours la fête et, qui dit fête pense à Champagne. Le choix du champagne Charles Dauteuil 1er Cru est économiquement convenable. Un assemblage de 50 % de chardonnay et 50 % de pinot noir, qui affiche un caractère vineux, aux arômes fruités de pommes et de coings mûrs, suivis de biscuit et d’amandes grillées. Les amateurs de bulles pourront l’adopter pour la suite du repas et pourquoi pas jusqu’au fromage.

(...)