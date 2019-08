Dans le jargon de la mode, on appelle cela peu élégamment la "taxe sur la graisse". Comprenez que les personnes qui doivent s’habiller en grandes tailles paient plus cher pour le même vêtement que ceux qui peuvent se contenter des plus petites tailles. Cette polémique a pris de l’ampleur lorsqu’une dame releva les différences de prix, pour un même vêtement dans deux tailles différentes, dans les rayons de la chaîne britannique New Look.

