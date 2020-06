Les chiffres sont édifiants, Maxim Lebrun, l’acheteur vin chez Carrefour confirme : "Une forte augmentation des ventes de vin, tous formats confondus, mais une croissance de plus de 60 % pour les cubis qui pourrait être encore doublée, si nous n’étions pas confrontés aux ruptures de stock de nombreuses références. Cette pénurie de cubi s’explique par l’explosion de la demande au niveau européen et des problèmes logistiques engendrés par cette situation. Les chaînes spécialisées de remplissage de Bib (Bag in Box) ne suivent plus, et le transport en provenance de certaines régions est perturbé comme à partir de l’Italie ou de l’Espagne."

On observe depuis plusieurs années une croissance régulière du marché des cubis mais on s’explique difficilement cette croissance exponentielle enregistrée ces dernières semaines. Les différents acheteurs de la grande distribution contactés n’ont aucune certitude pour expliquer cet engouement, ils ne peuvent qu’apporter des hypothèses. En cette période d’incertitude économique, le prix attractif est évidemment un facteur important. Patrick Andriessen, acheteur du groupe Colruyt, observe que "pour éviter les déplacements, les clients achètent de plus grosses quantités et le prix moyen du panier du consommateur a considérément augmenté. Le cubi est une solution pour acheter des volumes plus importants. Les températures clémentes pourraient aussi expliquer l’attrait pour le cubi perçu comme festif."

Le bib est facile à empiler. Une fois ouvert, la conservation du vin est garantie au moins 4 à 8 semaines, sans risque d’oxydation, ce qui facilite une consommation quotidienne raisonnable. À moins que ce soit le contraire, il permet aussi une consommation moins modérée à l’insu de son partenaire qui ne peut contrôler le niveau du cubi.

Notre sélection