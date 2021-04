Pour les catholiques, la fête de Pâques de ce dimanche implique la fin du Carême et donc le retour à la consommation de viande. Par ce petit préambule - un peu hypocrite je l’avoue - je voulais vous dire pourquoi, aujourd’hui, j’allais vous parler de bidoche, de barbaque. Et pas n’importe laquelle, non, mais bien de celle qui m’a le plus séduit par son rapport qualité prix ces dernières années, à savoir celle en provenance d’Irlande.

Pas plus tard que ces dernières semaines, grâce à la météo plus que clémente, j’ai déjà quelques fois eu l’occasion de faire fonctionner aussi bien mon BBQ que ma Plancha…

Et chaque fois que j’ai opté pour une pièce de bœuf irlandais, j’ai été plus que séduit par le rapport prix plaisir.

Côte à l’os, entrecôte, ribeye, filet… À chaque fois, j’ai été pleinement satisfait et ce pour un coût on ne peut plus raisonnable par rapport à d’autres origines, certes goûteuses à souhait mais proposées à des prix de nabab.