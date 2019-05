Plusieurs polos sont sortis en éditions limitées. Le célèbre crocodile y est remplacé par des espèces en voie d'extinction.

Décidément, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de certaines espèces animales touche tout le monde. Toutes les marques de la grande distribution essayent de tirer leur épingle du jeu et c'est cette fois au tour de Lacoste de lancer une nouvelle ligne de vêtement. Sous le slogan "Save our species", la marque française réitère sa campagne lancée l'année dernière et met (provisoirement) son crocodile au placard.

Pas question ici d'un nouveau tissu 100 % recyclé, mais plutôt d'une note symbolique sur un élément célèbre de la marque, le polo Lacoste. Le crocodile, logo bien connu de le marque, laisse ainsi sa place à plusieurs espèces menacées d'extinction.

© Lacoste



Sur le polo blanc, place donc au phoque moine d'Hawaï, au hibou des scouts de Mohéli, à la baleine franche de l'Atlantique Nord ou encore au lynx ibérique.

© Lacoste



Ces polos seront vendus en édition limitée dans plusieurs boutiques Lacoste aux quatre coins du monde et le stock dépendra de nombre d'animaux encore en vie de chaque race. Ainsi, 589 polos arborant le lynx ibérique seront vendus à Paris, ou encore 400 polos hibou des scouts de Mohéli du côté de Séoul.

© Lacoste



© Lacoste



Et pour ceux qui ne peuvent pas voyager, une vente en ligne est également possible puisque 1.400 pièces mettant à l'honneur le phoque moine d'Hawaï sont disponibles sur le site internet de la marque.

Pour le reste, le crocodile reste la star de Lacoste, que les fans se rassurent !