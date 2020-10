Si l'on ignore encore le détail précis des mesures plus strictes que nos autorités s'apprêtent à prendre pour contrer l'envolée vertigineuse des contaminations et hospitalisations Covid-19, une chose est sûre : nous allons au devant d'un congé de Toussaint qui n'aura rien d'habituel. Et où nos possibilités de divertissement et d'amusement vont être largement restreintes.

Face à ce phénomène, le câblo-opérateur Voo a décidé d'agir, à sa petite échelle : Voo va offrir, gratuitement, l'accès à son bouquet Family Fun à tous ses clients à la télévision digitale, en Wallonie comme à Bruxelles. L'accès sera déverrouillé dès ce 31 octobre, jusqu'au 15 novembre. Ce bouquet inclut des contenus adaptés aux enfants (privés d'école durant 10 jours au moins) mais aussi aux plus grands.

Des chaînes comme Nick Jr (canal 65), Toonami (canal 69), TéléToon+ (canal 74), Tiji (75), Calan J, Boing, Mangas ou Cartoon Network sont notamment incluses dans ce bouquet.

Pour les plus grands, on parle de chaînes comme Warner TV (canal 95), Paramount Channel(canal 122) Syfy (canal 96), Comédie+ (97), TF1 Series Films, TMC Cinéma, Comedy Central, E !, MCM, Clubbing TV ou encore Game One.

Family Fun est, en temps normal, commercialisé à 9,99 € par mois pour les clients qui ont souscrit à la télévision numérique, à l'exception des clients de packs Trio Mobile et Quatro Max, où le bouquet est d'office inlcus.