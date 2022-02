Avec les confinements liés à la pandémie de coronavirus, le Belge a dû revoir ses habitudes de consommation. Il en a aussi profité pour se diriger vers une alimentation plus équilibrée et saine. Les produits bio en ont logiquement tiré profit, mais la tendance est bien plus que le simple effet du coronavirus. Chez Colruyt, on tempère d’ailleurs l’explosion des ventes attribuée à la pandémie. "Les comparaisons avec l’année 2020 restent hasardeuses, tant cette année fut exceptionnelle en raison de la crise du coronavirus. Si la majorité des clients auront été motivés par des raisons de santé ou d’écologie, avec une chaîne logistique sous pression, des clients ont très bien pu opter pour une variante biologique par manque de conventionnel et inversement. Il est encore bien trop tôt pour tirer des conclusions à ce niveau. De même, on ne peut exclure que l’inflation et la pression sur le pouvoir d’achat aient un effet sur l’achat de produits bio. Même si cela reste aussi, pour l’heure, difficile à prouver", indique Nathalie Roisin, porte-parole du groupe Colruyt.

(...)