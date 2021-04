La pandémie de coronavirus a aussi eu un effet sur nos animaux de compagnie. En télétravail, de nombreux Belges ont visiblement choyé davantage leurs chats et chiens. Chez Tom & Co, on a ainsi observé une augmentation des ventes de l’ordre de 15 %. Et le marché devrait encore poursuivre sa croissance dans les années à venir. Tom & Co, fondé il y a tout juste trente ans au départ d’une simple boutique installée à Jette, fait aujourd’hui figure de référence dans le domaine de l’animalerie. Avec ses quelque 174 points de vente, dont la plupart en franchise, soit 130 en Belgique, 2 au Luxembourg et 42 en France, l’enseigne poursuit son expansion et vise les 250 magasins à terme, dont 5 ouvertures cette année encore...